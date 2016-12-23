Одиозный экс-мэр Москвы Лужков попал в реанимацию - СМИ
Московские врачи борются за жизнь бывшего главы столицы РФ Юрия Лужкова.
Как сообщает Лайф, экс-мэру стало плохо сегодня днём. К нему была экстренно вызвана бригада реаниматологов.
В тяжелом состоянии Лужкова доставили в московскую больницу.
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Лужков занимал кресло мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года.
Влиятельный политик систематически отстаивал принадлежность Севастополя России.
В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву. В мае 2008 года после заявлений Лужкова о необходимости возвращения Севастополя России политик был объявлен персоной нон грата в Украине. В июне 2010 года Виктор Янукович сообщил Лужкову о том, что ему снова разрешен въезд на территорию Украины.