Одиозный экс-мэр Москвы Лужков попал в реанимацию - СМИ

Как сообщает Лайф, экс-мэру стало плохо сегодня днём. К нему была экстренно вызвана бригада реаниматологов.

В тяжелом состоянии Лужкова доставили в московскую больницу.

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Лужков занимал кресло мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года.

Влиятельный политик систематически отстаивал принадлежность Севастополя России.

В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву. В мае 2008 года после заявлений Лужкова о необходимости возвращения Севастополя России политик был объявлен персоной нон грата в Украине. В июне 2010 года Виктор Янукович сообщил Лужкову о том, что ему снова разрешен въезд на территорию Украины.