Боевики ИГ сожгли заживо двоих пленных солдат и опубликовали видео

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая мониторит онлайн-активность джихадистских групп.

Агентство отмечает, что власти Турции пока что никак не прокомментировали инцидент.

Читайте такжеГосдеп США предупредил об угрозе терактов по всей Европе на Рождество

В конце прошлого месяца турецкие военные чиновники заявили, что они потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где армия ведет наступление против ИГ.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

Немецкая полиция подозревает, что за рулем грузовика, который въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, находился выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о его местонахождении власти пообещали вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.