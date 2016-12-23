Боевики ИГ сожгли заживо двоих пленных солдат и опубликовали видео
Боевики террористической организации "Исламское государство" опубликовали видео сожжения двоих турецких солдат.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая мониторит онлайн-активность джихадистских групп.
Агентство отмечает, что власти Турции пока что никак не прокомментировали инцидент.
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В конце прошлого месяца турецкие военные чиновники заявили, что они потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где армия ведет наступление против ИГ.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.
Немецкая полиция подозревает, что за рулем грузовика, который въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, находился выходец из Туниса Анис Амри. За информацию о его местонахождении власти пообещали вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.