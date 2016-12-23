В России студентку посадили в тюрьму из-за любви к сирийскому боевику

Об этом говорится в утреннем сюжете ТСН.

Сообщается, что московский суд расценил ее попытку попасть через вербовщиков в Сирию, как намерение присоединиться к "Исламскому государству". В то же время, по словам Карауловой, она ехала к любимому боевику, чтобы жениться.

Читайте такжеВ России пользователя "ВКонтакте" приговорили к 2 годам за "Крым – это Украина"

Так, Караулову задержали на сирийско-турецкой границе и вернули в Россию. Сначала она проходила по делу как свидетель, ее семья полностью сотрудничала со следствием, чтобы помочь разоблачить сеть вербовщиков. Но впоследствии ее саму сделали обвиняемой, и теперь родители Карауловой жалеют, что доверяли ФСБ.