Сильный снегопад срывает эвакуацию из Алеппо (фото)

Об этом сообщает Sky News.

Людей, выходящих из города, который стал центром боестолкновений между правительственными войсками и повстанческими силами, пугают сильный ветер и мокрый снег.

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«По занесенной снегом дороге с сумками идут больные, раненые сирийцы с детьми», - рассказали в Международном комитете Красного Креста в Сирии.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тыс. человек.