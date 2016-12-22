Сильный снегопад срывает эвакуацию из Алеппо (фото)

19:49, 22 декабря 2016
Мир
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Сильный снегопад в ночь на 22 декабря осложнил заключительный этап эвакуации жителей из города Алеппо на севере Сирии.

news.sky.com

Об этом сообщает Sky News.

Людей, выходящих из города, который стал центром боестолкновений между правительственными войсками и повстанческими силами, пугают сильный ветер и мокрый снег.

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«По занесенной снегом дороге с сумками идут больные, раненые сирийцы с детьми», - рассказали в Международном комитете Красного Креста в Сирии.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тыс. человек.

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