Сильный снегопад срывает эвакуацию из Алеппо (фото)
19:49, 22 декабря 2016Мир
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Сильный снегопад в ночь на 22 декабря осложнил заключительный этап эвакуации жителей из города Алеппо на севере Сирии.
По занесенной снегом дороге с сумками идут больные, раненые сирийцы с детьми / news.sky.com
Об этом сообщает Sky News.
Людей, выходящих из города, который стал центром боестолкновений между правительственными войсками и повстанческими силами, пугают сильный ветер и мокрый снег.
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«По занесенной снегом дороге с сумками идут больные, раненые сирийцы с детьми», - рассказали в Международном комитете Красного Креста в Сирии.
Международный комитет Красного Креста сообщил, что с начала эвакуации вывез из Восточного Алеппо 30 тыс. человек.
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