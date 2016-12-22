В правительстве Литвы только через полгода заметили на своих компьютерах российские программы-шпионы
Литва нашла предполагаемое «российское» шпионское программное обеспечение на правительственных компьютерах.
Как передает Reuters, об этом заявил руководитель национального центра кибербезопасности при литовском министерстве обороны Римтаутас Черняускас.
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Черняускас утверждает, что с 2015 года было три случая обнаружения «российского» шпионского софта на правительственных компьютерах, а в 2016 году якобы произошло 20 попыток заражения.
«Шпионское ПО, которое мы нашли, работало по меньшей мере полгода до того, как было обнаружено – похоже на то, как это было в США», – отметил Черняускас.
Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию через программу на Android.