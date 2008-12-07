В день похорон Алексия II отменены развлекательные мероприятия

Президент России Дмитрий Медведев в воскресенье подписал указ об организации похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно тексту указа, всем российским учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить запланированные на этот день развлекательные мероприятия. Правительству РФ и муниципальным властям Москвы предписано оказать содействие в организации похорон, а телерадиовещательным компаниям обеспечить должное освещение всех связанных с этим мероприятий.

Похороны Алексия II, который будет погребен в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, состоятся во вторник 9 декабря в 13.00. В 11.00 того же дня в храме Христа Спасителя состоится отпевание.

Гроб с телом патриарха был доставлен из его резиденции в Переделкино в храм Христа Спасителя вечером в субботу. После проведения панихиды в храме началась церемония прощания, которая будет продолжаться до вторника.

Лента.ру