Перемирие с повстанцами и рост экономики: The Economist определил страну года

По версии издания нее стала Колумбия.

Такой выбор издания обосновывает не только экономическими показателями страны, а и тем, тем, насколько улучшилась жизнь граждан.

Главным достижением Колумбии является перемирие 2016 году между правительством страны и марксистской повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Это противостояние длилось полвека и по приблизительным подсчетам унесло 220 тысяч жизней.

За это время повстанцы торговали наркотиками, убивали и похищали людей. При этом правительственные войска вели себя тоже жестоко, убивая гражданских и обвиняя в этом марксистов.

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При этом издание отмечает, что правительство и FARC подписали мирное соглашение. И хотя оно включает ужасные компромиссы, издание отмечает, что это лучшая альтернатива противостоянию.

Среди претендентов на звание страны года издание также отметило Эстонию, которая одна из немногих стран-членов НАТО выполнила свое обязательство относительно проведения 2% ВВП на оборону, несмотря на угрозу со стороны Путина. Также Исландию, которая стала одной из стран с самым быстрым ростом обогащения.