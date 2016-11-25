Президент Колумбии и лидер FARC подписали пересмотренное мирное соглашение

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает Би-би-си, предыдущее соглашение не получило народной поддержки в Колумбии в ходе голосования на референдуме 2 октября. На этот раз, как пишет издание, документ будет направлен на одобрение в колумбийский конгресс, без народного референдума. Его, как рассказал Сантос, рассмотрят уже на следующей неделе.

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По данным Associated Press, новое соглашение состоит из 310 страниц. После его подписания Сантос и Эчеверри под всеобщие овации и крики собравшихся гостей: «Да, мы сможем», - пожали друг другу руки. «В течение 150 дней - всего 150 дней - все оружие FARC перейдет к Организации Объединенных Наций», - сказал колумбийский лидер в ходе своей речи.

Он также уточнил, что новый документ «был улучшен», в нем, по словам политика, были решены все спорные вопросы, из-за которых колумбийцы проголосовали против предыдущего соглашения.

Глава FARC, в свою очередь заметил, что «единственным оружием граждан Колумбии теперь должны стать их слова». «Мы ставим окончательную точку на этой войне, чтобы цивилизованно противостоять нашим противоречиям», - добавил Эчеверри.

Как сообщал УНИАН, лауреатом Нобелевской премии мира в 2016 году был избран президент Колумбии Хуан Сантос. Колумбийский президент получил награду "за его решительные усилия по виведению страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".