В Берлине снова открыли рождественскую ярмарку на площади, где фура убила 12 человек (фоторепортаж)

Об этом сообщает немецкое издание Welt в Facebook.

В центре Берлина 22 декабря проходит повторное открытие рождественской ярмарки возле церкви Гедехнискирхе, где 19 декабря фура въехала в толпу людей.

Сейчас на месте ярмарки установили новые защитные ограждения. По трансляция Welt в Facebook видно, что посетители начинают понемногу сходиться на площадь.

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Как сообщал УНИАН, в результате трагедии на ярмарке в Берлине погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.

Канцлер Германии назвала произошедшее терактом и заявила, что страна не будет закрывать рождественские ярмарки, потому что не хочет жить в страхе. 21 декабря полиция объявила, что завершила работы на месте трагедии и ярмарка скоро откроется снова.

21 декабря также стало известно, что полиция ищет по подозрению в совершении теракта на площади Брайтшайдплац 23-летнего гражданина Туниса.

22 декабря немецкая газета Bild со ссылкой на федерального прокурора сообщила о задержании 4 подозреваемых в этом деле, впрочем вскоре в прокуратуре опровергли эту информацию.