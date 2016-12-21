Президент Турции назвал убийцу российского посла сторонником Гюлена

Обэтом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Нет смысла скрывать, что он (убийца - ред.) был частью сети Гюлена. Все его связи указывают на это", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что, по предварительным данным, у убийцы также были связи за рубежом, но в подробности на этот счет вдаваться не стал.

Читайте такжеРоссийского посла убил бывший охранник Эрдогана: турецкие СМИ опубликовали фото

Ранее министр иностранных дел Турции заявил госсекретарю США Джону Керри, что за убийством в Анкаре посла РФ Андрея Карлова стоят последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В свою очередь официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга отметил, что в деле об убийстве российского посла в Турции нужно получить факты перед тем, как делать какие-либо выводы.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.