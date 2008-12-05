Качиньского преследуют неприятности

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ сократил свое азиатское турне и возвратится домой уже в субботу, а не в воскресенье, 7 декабря, как планировалось раньше.

Как пишет TVN 24, официально причину сокращения визита не называют, но вероятно, что это связано с усталостью Президента из-за имевших место неприятных неожиданностей.

В частности, сначала поломался президентский ТУ-154, из-за чего Президент должен был лететь из Монголии в Японию чартером.

В Японии его ждала следующая неприятность, когда из-за болезни встречу с ним отменил японский император.

Эта встреча должна была стать самым главным событием недельного турне, которое началось 30 ноября.

В пятницу президентский самолет посадили только со второй попытки в столице Южной Кореи в Сеуле из-за сильного ветра.

Это был первый визит Л.КАЧИНЬСКОГО в Азию с момента избрания на должность Президента осенью 2005 годп.

Л.КАЧИНЬСКИЙ посетил, Монголию, Японию и Южную Корею.

По данным TVN 24, в Южной Корее, где сейчас находится Президент, из-за сокращения визита он пропустит только один из банкетов.

Как сообщал УНИАН, польское правительство заявило о намерении приобрести новый самолет для Президента после того, как лайнер вышел из строя из-за сильного мороза в Монголии.