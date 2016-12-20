Правительство Сирии разрешило ООН усилить мониторинг в Алеппо

Сирийское правительство разрешило ООН дополнительно направить в восточную часть Алеппо 20 экспертов для мониторинга ситуации в городе, пишет Reuters со ссылкой на заявление спикера ООН Йенса Лерке.

"Задача состоит в том, чтобы контролировать и наблюдать за эвакуацией», - пояснил спикер ООН задачи наблюдателей в Алеппо.

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При этом, по словам Лерке, это позволит почти втрое увеличить количество международных сотрудников, которые находятся в настоящее время в Алеппо.

Напомним, Российская Федерация планировала представить в Совбезе ООН новые предложения по ситуации в Алеппо. Как заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, РФ планировала блокировать документ об отправке наблюдателей в восточную часть Алеппо и блокировать соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

Впрочем, Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о направлении в город Алеппо, окруженный войсками президента Сирии Башара Асада, действия которых поддерживает российская авиация, международных наблюдателей для безопасной эвакуации гражданских граждан.