Генерал-губернатор Канады приостановила деятельность парламента

Генерал-губернатор Канады Мишель Жан (Michaelle Jean) в четверг, 4 декабря, приостановила деятельность парламента страны, сообщает AFP.

Это было сделано, чтобы отложить голосование по вотуму недоверия правительству Стивена Харпера – премьер-министра страны и лидера Консервативной партии, которая выиграла парламентские выборы в октябре, однако не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правительство большинства.

В результате досрочных выборов в парламент, помимо консерваторов, попали Либеральная и Новая демократическая партии, партия зеленых и Квебекский блок. Оппозиционеры назначили голосование по вотуму недоверия на 8 декабря. Скорее всего, его бы поддержали, и тогда правительство Харпера было бы распущено.

Оппозиция обвиняет Харпера в том, что у него нет плана по борьбе с финансовым кризисом, а правительство меньшинства не делает ничего, чтобы поддержать экономику Канады.

Деятельность парламента была приостановлена до 27 января 2009 года, когда правительство должно представить бюджет страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.