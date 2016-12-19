The Washington Post: Польша – пример того, что бывает, когда к власти приходят популисты

Об этом пишет Энтони Файола в статье "Польша – пример того, что бывает, когда к власти приходят популисты", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Однако, противники видят в этом век нео-обскурантизма. В то время, как избранный президент Дональд Трамп готовится переехать в Белый дом, этот век станет предвестником силы популизма, которая может перевернуть западное общество. Критики говорят, что менее чем за год националисты превратили Польшу в сюрреалистическое и изолированное место, в котором финансируемые государством теории заговора и де-факто пропаганда отвлекают внимание общественности от разрушения демократии.

В стране "Права и справедливости" царит антиинтеллектуализм. Польские ученые в ужасе от предложенных изменений учебной программы в новом законопроекте об образовании. Правительство планирует приуменьшить значение теории эволюции и изменений климата и добавить часы для "патриотических" уроков истории. В чате в Facebook, высокопоставленный чиновник размышлял о том, что польские отели не обязаны предоставлять услуги чернокожим клиентам и геям. После этого, чиновник ушел в отставку по причинам, не связанным с этими высказываниями, его преемник отверг международную конвенцию по борьбе с насилием в отношении женщин, поскольку, по его мнению, она противоречит традиционным гендерным ролям.

В выходные, Варшава содрогалась от уличных акций протеста на фоне обвинений, что партия "Право и справедливость" незаконно провела законопроект бюджета, одновременно стремясь ограничить доступ СМИ в парламент.

При поддержке религиозных консерваторов, новое правительство прекратило государственное финансирование для лечения бесплодия путем "искусственного оплодотворения". Для разработки новых уроков сексуального образования в школах, они пригласили противника контрацептивов, который утверждает, что использование презервативов увеличивает риск развития рака у женщин. Правительство представило законопроект, который, по мнению критиков, в скором времени может быть использован для ограничения протестов оппозиции.

Тем не менее, больше всего либералов шокировало другое. После года у власти, "Право и справедливость" по-прежнему остается самой популярной политической партией в Польше. Она на вершине опросов, на уровне примерно 36%, вдвое популярнее, чем изгнанная партия "Гражданская платформа".

"Люди поддерживают нас", - хвастался Адам Белян, вице-спикер Сената, член партии "Право и справедливость".

Трамп обещает трансформацию налогового кодекса, которая может повлечь за собой невероятные доходы от возмещения скидок для американцев. В Польше, "Право и справедливость" наполняет карманы другими способами, но всегда объединяя социальный консерватизм и национализм с популистской экономикой. Новое правительство раздавало деньги семьям с детьми. Они также снизили пенсионный возраст – до 60 лет для женщин и 65 – для мужчин.

Противники называют такие действия "покупкой" поддержки, мерами, которые только увеличат долг Польши, и замаскируют долгосрочный захват власти, который может закрепить "Право и справедливость" на долгие годы.

Но сейчас многим полякам кажется, что национализм еще никогда не был столь прекрасным.

"Мы живем в этой среде пост-правды, где можно говорить и делать что угодно, и людям, кажется, все равно", - сказал Яцек Кухарчик, президент варшавского Института общественных дел.

Теперь они искренние сторонники

Дорога к стране "Права и справедливости" – это час езды из космополитической Варшавы, по землистой дороге до деревни Крупя Вулька. Когда окажетесь там, пройдите площадку на переднем дворе дома кремового цвета и встретьтесь с Павлом и Марией Веховски.

Влюбленные со школы, они поженились еще в 1992 году. Два с половиной десятилетия и 10 детей спустя, они по-прежнему глубоко верующие католики – и до сих пор в очень сложном финансовом положении.

Мария, терапевт для детей, страдающих аутизмом, бросила работу, когда расходы по уходу за ребенком превысили ее заработок. Павел, ремесленник, делает сложные карнизы для потолков и стен. Их родители помогли им купить дом мечты с шестью спальнями в деревне, поэтому у них нет ипотечного долга. Но у него не было работы уже больше двух месяцев.

Ранее во время таких периодов, пара оставляла свой 20-летний фургон Volkswagen, чтобы сэкономить на бензине, и дети ходили в школу пешком. Но в эпоху "Права и справедливости", такой необходимости нет. Новая правительственная программа для семей – это спасательный плот для семьи Веховски; она предлагает им ежемесячные денежные выплаты в размере около $ 1000.

"Прямо сейчас, это 100 процентов нашего дохода", - сказал Павел. "Некоторые люди критикуют пособия на ребенка и говорят, что это благотворительность правительства. Но это не так. Это поддержка для традиционных семей".

Павел голосовал за "Право и справедливость" в прошлом году как за "меньшее из двух зол". Но теперь он ее искренний сторонник.

"В Соединенных Штатах, был такой же выбор – меньшее из двух зол", - сказал он. "Год назад я тоже не был уверен, но теперь я вижу, насколько мы были правы".

Принять новое правительство, в какой-то мере, также означает, поверить в предложенную им тревожную картину мира. Можно доверять исключительно полякам – и только некоторым из них.

Взгляды партии никогда не распространялись более эффективно. Национальный телеканал в Польше часто принимает сторону партии, которая находится у власти. Но после победы, "Право и справедливость" начала беспрецедентную чистку среди журналистов на канале, превратив его в то, что противники называют пропагандистской машиной, где процветают теории заговора. Недавно они выпустили сюжет о риске вакцинации для здоровья детей.

Радио и телевидение консервативных католиков, тем временем, подняло суматоху из-за возобновления расследования авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб тогдашний президент Лех Качиньский, его супруга и 94 других пассажира. Тогда причиной катастрофы назвали ошибку, связанную с человеческим фактором. Но Ярослав Качиньский - брат-близнец покойного президента и влиятельный глава партии "Право и справедливость", похоже, уверен, что это была попытка "замять дело".

Так ли это? "Мы рассматриваем такую возможность", - сказал Павел.

Новое правительство также скептически относится к Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата, которое должно сократить выбросы углекислого газа. Соглашение способствовало росту поддержки ветряных и солнечных энергоцентров в Польше, но правительство, в то же время, увеличило инвестиции в уголь.

"Кто на самом деле знает, что является причиной глобального потепления?" - сказал Павел. "Польша нуждается в угольной промышленности".

Марию всегда больше волновало распространение либеральных ценностей, которые "Право и справедливость", как она сказала, совершенно правильно пресекли на корню. В Польше больше нет разговоров, например, о предоставлении каких-либо прав однополым парам. Ранее в этом году, офис группы лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Варшаве подвергся атаке вандалов. Полиция не поймала преступников.

"Ранее мы не слышали о гомосексуализме, затем они решили нормализовать его", - сказала она. "Сейчас этого не происходит".

Обеспокоены ли они сообщениями о том, что новое правительство отвлекает внимание общественности, тем временем уничтожая польскую демократию?

"Нет", - сказала она. "Я думаю, они просто очищают дом".

"К чему все идет?"

Недавно, морозным вечером в Варшаве, Моника Мизолебска, музейный ученый, стоически маршировала с тысячами других поляков, чтобы выразить протест против нового правительства. Это уличная оппозиция – люди, напуганные тем, что происходит в Польше.

Уже сейчас новое правительство предприняло шаги, чтобы ограничить полномочия конституционного суда, это постепенно разрушает систему сдержек и противовесов. Согласно новому законопроекту, назначенные правительством губернаторы получат право разрешать и запрещать проведение демонстраций.

"Я здесь, потому что, возможно, это последний раз, когда нам это разрешено", - сказала она. "Я не думаю, что многие из нас действительно понимают, что происходит в Польше".

Мизолебска, мать 13-летней дочери, сказала, что глубоко обеспокоена тем, что называет нападением на репродуктивные права женщин. Практически полный запрет абортов (женщинам и врачам грозило до пяти лет тюрьмы) потерпел поражение в октябре после массовых уличных протестов. Но она боится, что он еще может вернуться.

"Правительство хочет, чтобы женщины были матерями, домохозяйками, но моя дочь хочет быть писателем, возможно, журналистом", - сказала она. "Но какие шансы у нее здесь? В этих условиях?"

Она также обеспокоена новой школьной программой. Польская академия наук собирается оттеснить теорию эволюции за счет сокращения ее изучения в некоторых классах. Наука, в общем, получит меньше часов, которые отдадут на изучение польской истории.

"Я не могу поверить, что сейчас 2016 год, а мы все еще говорим о том, стоит ли преподавать эволюцию", - сказала она, качая головой. "К чему все это идет? Мне страшно".