Глава МВД Польши призвал расценивать акции протеста как попытку переворота

Как сообщает Русская служба Би-би-си, глава МВД Польши Мариуш Блащак напомнил, что в 1992 году политики, которых не устроили результаты выборов, решили устроить переворот, и тогда он удался. События 16 декабря, по его мнению, также являются попыткой незаконного захвата власти.

В воскресенье в связи с ожидающимися акциями, а также футбольным матчем, в Варшаву со всей страны прибудут около 500 сотрудников полиции. Об этом сообщил представитель столичной полиции, передает Польское радио.

Кроме анонсированной «Комитетом защиты демократии» манифестации перед Конституционным судом, на стадионе «Легия» состоится футбольный матч. Как подчеркнул представитель варшавской полиции, только для его обслуживания требуется около 700 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда обратился к конфликтующим сторонам в польском Сейме с призывом унять эмоции.

16 декабря оппозиция заблокировала работу парламента и организовала акции протеста. 17 декабря демонстранты возобновили акции протеста против недемократичных, по их мнению, решений властей.

Оппозиционные депутаты выступили против ограничения доступа журналистов на слушания. По мнению инициаторов ограничения, журналисты мешают парламентариям работать, и доступ к слушаниям могут иметь только пять польских телекомпаний.