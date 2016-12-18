Протесты оппозиции в Польше: Туск поблагодарил борцов за европейские стандарты

Туск также поблагодарил оппозицию за борьбу за европейские стандарты демократии, передает Радио 24.

"После вчерашних событий в сейме и на улицах Варшавы... я обращаюсь к тем, кто реально находится у власти в нашей стране, об уважении к людям, о конституционных основах и ценностях, установленных процедурах и хороших традициях. А всех тех, кто готов, и показывает это на протяжении многих месяцев, бороться за европейские стандарты демократии здесь, в Польше, я бы хотел искренне поблагодарить ", - заявил Туск.

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Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда обратился к конфликтующим сторонам в польском Сейме с призывом унять эмоции.

16 декабря оппозиция заблокировала работу парламента и организовала акции протеста. 17 декабря демонстранты возобновили акции протеста против недемократических, по их мнению, решений власти.

Оппозиционные депутаты выступили против ограничения доступа журналистов на слушания. По мнению инициаторов ограничения, журналисты мешают парламентариям работать, и доступ к слушаниям могут иметь только пять польских телекомпаний.