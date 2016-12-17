В Турции задержали семерых человек, подозреваемых в организации теракта в Кайсери
15:57, 17 декабря 2016Мир
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В Турции задержали семерых человек в связи с терактом в городе Кайсери, где возле автобуса с военными взорвалась заминированная машина.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает "112", ссылаясь на CNN Turk.
Кроме того, разыскивают еще 5 человек.
Сообщается, что личность террориста-смертника уже установлена.
По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще 55 пострадали, 12 из них находятся в реанимации.
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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих. Взрыв прогремел недалеко от одного из корпусов Университета Эрджиес.
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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери