В Турции задержали семерых человек, подозреваемых в организации теракта в Кайсери

Об этом сообщает "112", ссылаясь на CNN Turk.

Кроме того, разыскивают еще 5 человек.

Сообщается, что личность террориста-смертника уже установлена.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще 55 пострадали, 12 из них находятся в реанимации.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих. Взрыв прогремел недалеко от одного из корпусов Университета Эрджиес.