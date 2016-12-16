В британском городке жители украшают дворы рождественскими огнями ради благотворительности (фоторепортаж)
В этом году к инициативе присоединились около 30 местных домов.
Как отмечает Reuters, в последние годы в небольшом городке Уэстфилд в Сассексе, Юго-Восточная Англия, сформировалась традиция массово украшать дома и дворы рождественскими огнями.
В этом году к инициативе присоединились около 30 местных домов.
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При этом хозяева делают это не просто так, а ради благотворительности. Дело в том, что мастерски прикрашенные огнями дворы привлекают туристов. За последние несколько лет местные жители таким образом смогли собрать пожертвования в размере около 45 тысяч долларов для местного хосписа.
Как сообщал УНИАН, в резиденции главного рождественского любимца Санта-Клауса в финском городе Рованиеми стартует его кругосветное путешествие.