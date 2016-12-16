Обама: Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров

"Полагаю, что нет никаких сомнений в том, что в случае, когда иностранное правительство пытается повлиять на чистоту наших выборов, мы должны принять меры", - сказал Барак Обама в интервью радиостанции NPR, передает Русская служба Би-би-си.

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По словам американского президента, США примут меры в подходящий, с их точки зрения, момент.

"Некоторые из них [мер] могут быть вполне явными, и о них будет известно. А о некоторых - нет", - пояснил Обама.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, комиссия по содействию выборам США подверглась кибератаке после президентских выборов.