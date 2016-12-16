Лидеры ЕС усилят дипломатическое давление на стороны конфликта в Сирии

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в Брюсселе в ходе саммита ЕС, передает Русска служба Би-Би-Си.

"Перед лицом жестокости сирийского режима и его сторонников, в частности, России и Ирана, мы не так эффективны, как хотели бы, но мы не остаемся безразличными к страданию людей. Мы будем оказывать давление на других международных игроков, вовлеченных в конфликт в Сирии, с использованием всех доступных дипломатических инструментов", - заявил Туск.

Читайте такжеСоветник Трампа провел в Москве консультации о возможности снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что в вопросе введения против России санкций из-за Сирии "никаких вариантов исключать нельзя".

Напомним, вчера иностранные СМИ сообщили, что в Брюсселе лидеры ЕС согласились продлить еще на полгода действие санкций, срок которых должен был истечь 31 января 2017 года.