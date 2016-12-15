Трамп назначил министром внутренних дел США бывшего "морского котика"

Избранный президент США Дональд Трамп назначил министром внутренних дел бывшего «морского котика» Райана Зинке. Об этом сообщается на сайте переходной администрации Трампа.

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«У него один из достойнейших послужных списков в вопросах снижения лишней правовой урегулированности, управления лесами и государственными землями, а также развития ответственного энергетики. Как бывший «морской котик» Зинке знает, что нужно для победы, и готов добиваться ее любой ценой», - говорится в заявлении Трампа.

Зинке – сенатор от штата Монтана, в свою очередь принял предложение и отметил, что будет работать без устали на этой должности.

«Я буду работать без устали, чтобы наши государственные земли управлялись и хранились для блага всего общества. Также очень важно, чтобы наши суверенные индейские народы и их земли владели уважением и свободой, которую заслуживают», - сказал Зинке.

Справка УНИАН, Министерство внутренних дел США осуществляет управление в основном природными ресурсами и землями под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с коренными жителями США.

Ранее, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, избрал на должности секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.