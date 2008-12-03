Арабская компания купила грузинский порт Поти

Арабская компания "Рак инвестмент" (ОАЭ) приобрела все 100% акций АО "Торговый порт Поти", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития Грузии.

В середине текущего года "Рак" приобрел 51 % акций порта Поти.

Соглашение о приобретении дополнительных 49% акций за 65 миллионов долларов было оформлено во вторник между представителем "Рак инвестмент" и главой Минэкономразвития Грузии Екатериной Шарашидзе.

Всего за порт арабская компания заплатила 155 миллионов долларов.

"Наша компания за последние три года осуществила не один инвестиционный проект. Мы готовы продолжить инвестирование в порт Поти и развивать здесь свободную индустриальную зону", - сказал журналистам исполнительный директор инвестиционного агентства "Рак" "Рассел Хаим" Хакер Масаад.

По словам Шарашидзе, арабская компания рядом с портом построит новые терминалы.

"В предстоящие пять лет компания готова инвестировать 200 миллионов долларов и создать до 20 тысяч рабочих мест", - сказала Шарашидзе.

Грузинский министр уточнила, что в отношении сделки действуют некоторые ограничения. Например, "Рак" не может единолично принять решение о ликвидации объекта без согласования с правительством Грузии.