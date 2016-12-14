В Узбекистане прошла инаугурация президента Мирзиёева
Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 декабря принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны и вступил в должность главы государства.
Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана, сообщает UzDaily.uz.
"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности", - сказал Мирзиёев.
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Как сообщал УНИАН, президентские выборы прошли в Узбекистане 4 декабря. По данным Центральной избирательной комиссии, Мирзиеев набрал 88,61% голосов избирателей.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.
Он был единственным руководителем независимого Узбекистана с 1991 года. До этого в течение двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.