В Узбекистане прошла инаугурация президента Мирзиёева

Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана, сообщает UzDaily.uz.

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности", - сказал Мирзиёев.

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Как сообщал УНИАН, президентские выборы прошли в Узбекистане 4 декабря. По данным Центральной избирательной комиссии, Мирзиеев набрал 88,61% голосов избирателей.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

Он был единственным руководителем независимого Узбекистана с 1991 года. До этого в течение двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.