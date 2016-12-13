Трамп взялся за перестановки в Белом доме, первое - повесить письмо с предсказаниями его победы

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Трамп получил письмо от Никсона в 1987 году. Случилось этого после того, как первая леди Пэт Никсон увидела интервью с Трампом в американском телешоу The Phil Donahue Show.

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«Дорогой Дональд, я не смотрел передачу, но миссис Никсон сказала, что Вы были великолепны на шоу Donahue. Как Вы можете себе представить, она является экспертом в политике и она прогнозирует, что если Вы решите баллотироваться в президенты, Вы победите», - говорится в тексте письма.

Республиканец показал это письмо в ноябре 2016 года во время интервью телеканалу Fox News. Тогда Трамп рассказал, что Никсон всегда хотел, чтобы миллиардер баллотировался в президенты.

Издание отмечает, что Трамп до сих пор остается близким другом семьи Никсонов.