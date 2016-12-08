Советник Трампа рассказал росСМИ, зачем приехал в Москву

Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, он встретится с некоторыми предпринимателями и идейными лидерами.

"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", – заявил он российским СМИ, комментируя цель своего визита.

Он сообщил, что будет находиться в Москве до 13 декабря.

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Пейдж долго проработал в России, куда в 2004 году приехал, чтобы открыть офис финансовой корпорации Meryll Lynch, а также помог "Газпрому" в привлечении западных инвесторов, принимал участие в организации регулярных встреч с акционерами в Лондоне и Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, Пейдж посещал Москву в сентябре. Разведка США предположила, что Пейдж провел встречи с российскими чиновниками, которые находятся под санкциями из-за агрессии в Украине.