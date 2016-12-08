В Минобороны России опровергли сообщения о причинах крушения второго самолета с "Адмирала Кузнецова"

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

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"Информация газеты "Коммерсант" о якобы предварительных выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности. Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких предварительных выводов до завершения своего расследования не делала. За информацией о ходе результатах работы комиссии автор материала к официальному представителю Минобороны России не обращался", - утверждают в МО РФ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что комиссия, расследующая этот инцидент, определила основную версию произошедшего. По данным издания, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

Как сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".