Авиакатастрофа в Пакистане: капитан самолета подавал сигнал SOS незадолго до потери связи (фото)

Капитан самолета пакистанских международных авиалиний PK-661, который исчез на пути в Исламабад из Читрала подал сигнал бедствия. Об этом пишет ВВС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

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Сигнал SOS пилот подал незадолго до потери связи. Кроме того, он также сообщил о проблемах с двигателем в 16:09 по местному времени (11:09 по Гринвичу).

Сейчас на месте трагедии продолжаются поисковые операции.

Напомним, самолет Пакистанских международных авиалиний разбился 7 декабря на севере Пакистана, погибли все 48 человек, находившихся на борту.

По сообщениям чиновников пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, самолет Пакистанских международных авиалиний разбился возле городка Хавельян, что за 70 километров от Исламабада, когда выполнял рейс из города Читрал в пакистанскую столицу. Чиновники сообщают, что останки тел погибших доставили в больницу для идентификации по анализу ДНК.