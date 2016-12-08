МИД России назвал "уродливыми" поправки в закон об образовании в Латвии
МИД России назвал "уродливыми" внесенные правительством Латвии поправки в закон "Об образовании", которые позволяют работодателю увольнять учителей и руководство школ за "нелояльность" к стране и ее конституции.
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
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"Вынуждены констатировать, что законотворчество в этой прибалтийской республике приобретает все более уродливые и неприглядные формы. Политический смысл поправок очевиден - под предлогом "защиты интересов национальной безопасности" ведется борьба с "инакомыслием", - говорится в заявлении.
В МИД РФ отметили, что в латвийском законе отсутствует четкое юридическое определение термина "лояльность" и что местные профсоюзы и общественность выступали против этих поправок.
Как сообщал УНИАН ранее, 23 ноября, два российских военно-транспортных самолета Ан-26 были зафиксированы возле воздушного пространства Латвии.