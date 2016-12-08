МИД России назвал "уродливыми" поправки в закон об образовании в Латвии

02:49, 08 декабря 2016
Мир
2379

МИД России назвал "уродливыми" внесенные правительством Латвии поправки в закон "Об образовании", которые позволяют работодателю увольнять учителей и руководство школ за "нелояльность" к стране и ее конституции.

flickr.com/photos/resnaate

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Читайте такжеСейм Латвии не разрешил своим гражданам служить в армии Украины

"Вынуждены констатировать, что законотворчество в этой прибалтийской республике приобретает все более уродливые и неприглядные формы. Политический смысл поправок очевиден - под предлогом "защиты интересов национальной безопасности" ведется борьба с "инакомыслием", -  говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что в латвийском законе отсутствует четкое юридическое определение термина "лояльность" и что местные профсоюзы и общественность выступали против этих поправок.

Как сообщал УНИАН ранее, 23 ноября, два российских военно-транспортных самолета Ан-26 были зафиксированы возле воздушного пространства Латвии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #закон#МИД России#Латвия