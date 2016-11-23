Латвия сегодня зафиксировала у своих границ два самолета ВС РФ

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"23.11. Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря сегодня идентифицировали два самолета Ан-26 Вооруженных сил РФ", - сообщает оборонное ведомство Латвии.

23.11. patruļlidmašīnas вирса Baltijas jūras neitr. ūdeņiem identificēja divas Krievijas BS lidm. An-26 — NBS (@Latvijas_armija) 23 ноября 2016 г.

Напомним, 21 ноября Министерство национальной обороны Литвы сообщило, 14 и 17 ноября истребители НАТО, осуществляющие миссию Балтийского патрулирования воздушного пространства, были подняты в воздух для перехвата военных самолетов Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, ранее СМИ информировали, что самолет Специального летного отряда "Россия", следовавший в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.