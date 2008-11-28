Лукашенко уволил из МВД двух генералов за коррупцию

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО освободил от занимаемых должностей четверых высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, сегодня А.ЛУКАШЕНКО подписал соответствующие указы.

В частности, генерал-майор милиции Александр ЩУРКО освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел – начальника криминальной милиции, генерал-майор милиции Виктор ФИЛИСТОВИЧ освобожден от должности заместителя министра внутренних дел – начальника главного управления кадров (статс-секретаря), полковник милиции Виктор МЕЛЬНИКОВ освобожден от должности начальника Департамента финансов и тыла МВД, полковник милиции Лидия ИВАНЧИКОВА – от должности начальника Департамента по гражданству и миграции МВД.

В соответствии с Указами все они зачислены в распоряжение министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО во время совещания по вопросам эффективности принимаемых мер по борьбе с коррупцией пообещал в течение ноября уволить ряд высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел. По его словам, 10 высокопоставленных должностных лиц МВД преднамеренно пошли на нарушения законодательства, чтобы получить земельные участки в Минском районе.

«Я назову все эти фамилии для сведения: первый заместитель министра Александр ЩУРКО, заместитель Виктор ФИЛИСТОВИЧ, бывшие заместители РАДЮКЕВИЧ и ГЛУХОВСКИЙ, начальник департамента финансов и тыла МЕЛЬНИКОВ, директор департамента по гражданству и миграции ИВАНЧИКОВА, бывший начальник департамента исполнения наказаний КОВЧУР, бывший советник министра внутренних дел КАРПЕЙЧИК, врач госпиталя МВД БУРКО и сотрудник ГУВД Минского горисполкома НОВИК», - уточнил он.

По его словам, для строительства особняков эти чиновники подобрали себе территорию летней дачи детского сада, расположенной в водоохранной зоне Заславльского водохранилища. «Под видом дачного кооператива, которого на самом деле никогда не было, они построили жилой массив из 2-х и 3-хэтажных зданий. Используя служебное положение и манипулируя законодательством, сотрудники МВД стали почти задаром собственниками земельных участков. «Стражи порядка» заплатили за них от 10 тыс. до 25 тыс. белорусских рублей», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси потребовал от Минского областного исполнительного комитета в течение недели отменить решение Минского районного исполкома о предоставлении земельных участков бывшим и нынешним сотрудникам МВД. А.ЛУКАШЕНКО также потребовал изъять земельные участки и передать их для размещения домов семейного типа для детей-сирот.