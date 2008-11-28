Во время терактов в Индии погибли 11 иностранцев

В терактах в индийском Мумбаи, по последним данным, погибли 11 иностранцев, в том числе четыре гражданина Германии, передают германские новостные телеканалы со ссылкой на МВД Индии. Кроме этого, погибли два гражданина Австралии, один испанец, итальянец, а также граждане Канады, Японии и Иордании, пишет РИА новости.

Накануне стало известно о гибели 51-летнего гражданина Германии, предпринимателя из Мюнхена, работавшего в сфере СМИ, Ральфа Буркая. Буркай проводил в Индии отпуск и находился в захваченном террористами отеле "Тадж-Махал". Предприниматель попытался выбраться из окна захваченного террористами здания по фасаду, но сорвался и упал на козырек. Лежа на крыше, он успел позвонить другу в Мюнхен и рассказать о случившемся, но умер по дороге в больницу.

В среду, 26 ноября, в различных районах индийского города Мумбаи была совершена серия террористических актов. Ночью террористы захватили расположенные в центральной части города отели "Тадж-Махал", "Оберой", "Трайдент"и взяли в заложники проживающих там постояльцев. В пятницу днем постояльцы отелей "Трайдент"и "Оберой", ранее захваченные боевиками, были освобождены, в настоящее время отели находятся под полным контролем правоохранительных органов.