Минобороны РФ заявило о гибели в Сирии российского военного советника

В Сирии скончался российский полковник Руслан Галицкий. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.

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Офицер был ранен в ходе артиллерийского обстрела повстанцами одного из жилых кварталов Алеппо, военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь

"Скончался в госпитале в результате тяжелого ранения полковник Руслан Галицкий. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь. Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что Галицкий выполнял задачи в в составе группы российских военных советников. "Командованием полковник Руслан Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно", - подытожили в российском ведомстве.

Как сообщалось, 5 декабря после обстрела госпиталя в Алеппо погибли две российскийх военных медсестры.