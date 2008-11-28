ЕС отложил решение о “голубой карте”

ЕС отложил одобрение решения о “голубой карте” для высококвалифицированных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 27 ноября министр иммиграции, интеграции, национальной идентичности и солидарного развития председательствующей в ЕС Франции Брис ОРТЕФЕ (Brice Hortefeux).

“Голубая карта” будет формально одобрена в первые месяцы 2009 года”, - заявил он на пресс-конференции по завершении заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС.

Ранее предусматривалось, что директива о введении “голубой карты” должна была быть одобрена 8 декабря.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не смог достичь компромисса относительно даты вступления в силу Директивы о введении “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов из третьих стран из-за позиции Чехии.

Вступление в силу Директивы предусматривалось на 2011 год, и именно с этого года Германия и Австрия планируют снять ограничение на трудоустройство в своих странах граждан Чехии.

14 декабря 2007 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) одобрил в целом предложение Еврокомиссию о введении “голубой карты”.

23 октября 2007 года Еврокомиссия одобрила проект Директивы Евросоюза относительно допуска высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создания европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу ряд социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ на европейский рынок.