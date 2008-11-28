Япония выведет свои войска из Ирака

Сегодня правительство Японии приняло решение прекратить до конца 2008 года миссию своих ВВС в Ираке. Об этом было объявлено на заседания национального комитета по безопасности, передает Reuters.

Основным поводом для вывода войск Токио считает улучшение политической ситуации в Ираке. В настоящее время на территории страны находятся 210 японских военнослужащих.