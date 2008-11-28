Число безработных во Франции превысило 2 миллиона человек

Рост безработицы, как свидетельствует статистика, наблюдается в этой стране уже шестой месяц подряд. По данным Министерства труда и социальных отношений страны, в настоящее время в экономике и промышленности Франции сложилась тяжёлая ситуация. Особенно сильно страдает сектор автомобилестроения. Не менее чем на 3 недели остановлены основные заводы "Рено" и Пежо-Ситроен". Резко упала продажа и подержанных автомобилей.

Эхо Москвы