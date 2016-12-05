Во Франции украинская редакция инициировала первую в истории Euronews забастовку журналистов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на журналистов телеканала.

Инициатором забастовки стала украинская редакция Euronews, которая протестует таким образом против планов руководства прекратить со следующего апреля вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования. Украинцы заявляют также о неравноценном распределении бюджетных средств между всеми 13-ю языковыми службами.

К забастовке присоединились представители иранской и арабской служб, которые тоже находятся на грани закрытия. Забастовку поддержали журналисты из большинства языковых редакций.

Утверждается, что в целом, 5 декабря в акции приняли участие до 100 человек.

Журналисты утверждают, что это первая забастовка журналистов за все время существования телеканала.

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В понедельник она заключалась в том, что сотрудники находились в помещении канала, но с 13 до 17 часов не работали. Новости в это время выходили на английском языке. Представители забастовочного комитета настаивают, что в случае отсутствия реакции руководства забастовка будет иметь продолжение, на следующую неделю заплановне повторения.

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Сотрудники украинской редакции требуют ознакомления с деталями контрактов о финансировании языковой службы со стороны НТКУ от 2011 года и с Inter Media Group от 2015 года.

Закрытие украинской службы происходит на фоне реорганизации компании с целью усиления конкурентоспособности, в частности планируется расширение английской, французской и российской служб.