В Минобороны РФ подтвердили гибель в Алеппо российской медсестры

Об этом говорится в сообщении на странице российского оборонного ведомства в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня с 12.21 до 12.30, во время приема местных жителей, медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков (российская стороны называет повстанцев боевиками – ред.)», – сообщают в Минобороны РФ.

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Сообщается, что в результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя, один русский военнослужащий-медик погиб. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, которые прибыли на прием к врачам.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что медсестра-россиянка была убита в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.