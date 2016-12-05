Армия Асада взяла под контроль автостраду к аэропорту Алеппо
08:55, 05 декабря 2016Мир
2861
Правительственная сирийская армия говорит, что взяла под свой контроль автостраду, ведущую в международный аэропорт Алеппо.
Бои за Алеппо продолжаются / REUTERS
Она лежит примерно в 10 километрах от центра города, передает Euronews.
Режим Асада потерял эту автостраду 4 года назад. Получение контроля над этой автодорогой облегчит операцию по установлению контроля над самим аэродромом.
Сирийская армия также продвинулась к зонам старого города Алеппо, находящимся под контролем повстанцев.
Читайте такжеАрмия Асада захватила новый район в Алеппо, теперь она контролирует более половины города
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter