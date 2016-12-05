Армия Асада взяла под контроль автостраду к аэропорту Алеппо

08:55, 05 декабря 2016
Мир
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Правительственная сирийская армия говорит, что взяла под свой контроль автостраду, ведущую в международный аэропорт Алеппо.

Бои за Алеппо продолжаются / REUTERS

Она лежит примерно в 10 километрах от центра города, передает Euronews.

Режим Асада потерял эту автостраду 4 года назад. Получение контроля над этой автодорогой облегчит операцию по установлению контроля над самим аэродромом.

Сирийская армия также продвинулась к зонам старого города Алеппо, находящимся под контролем повстанцев.

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