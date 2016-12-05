Больше половины россиян сожалеют о распаде СССР - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", как сообщает БиБиСи.

56% сожалеют о распаде Союза. В то же время 29% опрошенных считают, что крушение СССР было неизбежно.

Говоря о причинах распада, опрошенные называли в числе главных причин "безответственный и ничем не обоснованный "беловежский сговор" Ельцина, Кравчука и Шушкевича" (29%), "заговор враждебных СССР зарубежных сил" (23%), недовольство населения руководством СССР, Михаилом Горбачевым и его окружением (21%).

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У тех кто сожалеет о том, что СССР больше нет, социологи уточняли, почему. В ответ респонденты говорили о разрушении единой экономической системы и утрате чувства принадлежности к великой державе (53% и 43% опрошенных).

Опрос проведен 18 – 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.