Две трети россиян хотели бы оставить Путина президентом после 2018 года - опрос

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные "Левада-центра".

Число тех, кто не хочет четвертого путинского срока, с октября 2012 года упало с 40 до 19%, отмечает издание. 26% россиян считают, что до следующих президентских выборов в России может появиться лидер, способный заменить Путина. Четыре года назад количество таких респондентов было почти в два раза больше – 49%.

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Как отметил в беседе с изданием социолог «Левада-центра» Денис Волков, после 2008 года в России росло число тех, кто считал, что страна идет в тупик, и до событий 2014 года легитимность власти оставалась низкой, несмотря на то что она справилась с протестами.

«Рейтинг партии власти упал, но рейтинг президента держится на прежнем уровне», – отмечает социолог «Левада-центра» Денис Волков.

О новом лидере, по словам социолога, говорят те, кто не удовлетворен жизнью и хотел бы, чтобы у власти оказался кто-то другой, но при этом мало понимает, как функционирует политическая система