Премьер Франции планирует баллотироваться на пост президента - СМИ

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс должен сегодня объявить о своих намерениях баллотироваться на пост президента страны, передает Le Figaro.

Издание отмечает, что Вальс должен объявить свое решение относительно участия в президентской избирательной гонке сегодня, 5 декабря, в городе Эври в 18:30 по местному времени.

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"Каким бы не было решение, принятое премьер-министром, он быстро восстановит функционирование системы правительства", - цитирует издание слова источника.

В то же время ряд других французских СМИ сообщают, что Вальс все же планирует баллотироваться на пост президента Франции.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отказывается от участия в президентских выборах следующего года.

Ранее, республиканец Франсуа Фийон победит лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов в мае 2017 года.