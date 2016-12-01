Французский президент Франсуа Олланд не будет баллотироваться на второй срок

21:39, 01 декабря 2016
Мир
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Олланд заявил, что в ближайшие месяцы его единственной задачей будет управление государством.

Франсуа Олланд / REUTERS

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отказывается от участия в президентских выборах, которые пройдет в следующем году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я решил не запускать продолжения моего мандата», - написал он, добавив, что «В ближайшие месяцы, моим единственным долгом будет продолжение управления государством, для чего вы избрали меня в 2012 году».

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Напомним, лидер Социалистической партии Франсуа Олланд стал президентом Франции в 2012 году. Во втором туре выборов он победил действующего на тот момент президента Николя Саркози, который представлял правоцентристскую партию «Союз за народное движение» (преобразована в партию «Республиканцы»).

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