В Пакистане горел отель: люди выпрыгивали из окон, есть погибшие (видео)

В Пакистане в отеле Karachi's Regent Plaza сегодня утром произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, передает Dawn со ссылкой на заявления врачей и полиции.

Издание также сообщает о по меньшей мере 75 пострадавших.

Отмечается, что пожар начался на кухне и затем охватила нижние этажи. В связи с этим постояльцы на верхних этажах оказались в огненной ловушке.

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Многие получили переломы, поскольку ради спасения они выпрыгивали из окон.

Выяснилось, что в отеле не оказалось пожарных выходов. Здание также не была оборудовано пожарной сигнализацией.

Спасательная операция продолжается, несколько человек остаются заблокироваными в здании отеля.