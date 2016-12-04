В Алеппо погиб ливанский военный фотокорреспондент, освещавший операции армии Асада

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

По словам собеседников издания, Джазза погиб еще в пятницу 2 декабря. Фотокорреспондент, как отмечает издание, был убит во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Он освещал операции сирийской армии в районе Шейх-Саид к югу от Алеппо.​

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По информации SANA, Хасан Шариф Джазза родился в 1989 году в городе Нобуль, расположенном к северу от Алеппо. Военным фотографом он стал после снятия блокады с Нобуля и квартала аз-Захра. Там он закончил несколько курсов по военной фотографии. Джазза участвовал в освещении операций сирийской армии и ее союзников против террористов в южной части Алеппо, а также в ряде других сирийских регионов.