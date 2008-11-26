Качиньский рад, что показал всему миру, чего стоит слово России

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ считает успешной свою поездку в Грузию 23 ноября, потому что ему удалось наглядно продемонстрировать миру невыполнение Россией мирного плана урегулирования российско-грузинского конфликта. Об этом он сказал во вторник вечером в программе «Magazyn 24», которая выходит на польском канале новостей TVN24.

«Мой визит показал, что россияне находятся там, где их до 7 августа не было. Я рад, что имел такую возможность, невзирая на риск», - сказал польский президент.

Л.КАЧИНЬСКИЙ отметил, что не жалеет, что согласился на предложение грузинского президента Михаила СААКАШВИЛИ посетить район Ахалгори, где находится незаконный – по убеждению грузинской стороны – российский блокпост.

Он также сказал, что был готов к рисковым ситуациям.

«Я не начал работать в саду, а президентом страны, который в определенной ситуации имеет определенные интересы», - сказал президент Польши.

По словам Л.КАЧИНЬСКОГО, он не считает, что М.СААКАШВИЛИ использовал его в собственной политической игре. При этом он добавил, что своей поездкой в зону конфликта он «защищал польские интересы».

Глава Польского государства также раскритиковал политиков, которые критически оценили его поездку в Грузию, намекнув, что они могут лоббировать интересы Российской Федерации.

«Те политики, которые давали такие комментарии, если бы были больше связаны с интересами другой страны, чем Польша... На месте Службы безопасности Польши (ABW), я бы глубинно заинтересовался этим пророссийским лобби», - сказал он.

Л.КАЧИНЬСКИЙ также выступил в защиту Бюро охраны чиновников (BOR), которые на момент инцидента в Ахалгори находились в автомобиле, замыкавшем президентский кортеж, в 300 метрах от него, заметив, что, возможно, благодаря этому удалось избежать кровопролития.

Если бы польские охранники были рядом, «могло дойти до оборонной реакции... и могла бы политься кровь... и могли погибнуть люди, как с одной, так и с другой стороны. Но все живы, поэтому получилось хорошо, а не плохо», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 23 ноября, кортеж президентов Польши и Грузии обстреляли в районе Ахалгори, когда они приблизились к блокпосту, который контролируется военными Южной Осетии.

25 ноября Южная Осетия подтвердила, что военные стреляли из автоматов в воздух, чтобы задержать автомобили, которые пытались проехать блокпост.

Некоторые польские политики и эксперты не исключают, что инцидент с обстрелом президентского кортежа мог быть срежиссирован грузинской стороной, чтобы в очередной раз раз продемонстрировать «агрессивность» России и несоблюдение ими мирного плана.

Как сообщалось, в начале августа 2008 года между бывшей советской республикой и независимой с началом девяностых 4,4-миллионной Грузией и правопреемником СССР – 142-миллионной Российской Федерацией взорвалась война. Война длилась 5 дней и завершилась оккупацией российскими военными, кроме самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии, других территорий Грузии.

Россия под давлением западных стран подписала мирный план урегулирования конфликта, подготовленный при посредничестве президента Франции Николя САРКОЗИ, и обязалась вывести до 10 октября всех своих военных на позиции, на которых они были до начала войны.

Однако, по данным грузинской стороны, которую также подтверждают международные наблюдатели, российские военные до сих пор занимают часть территорий, которые они должны были бы освободить, согласно мирному плану.

В частности, речь идет о районе Ахалгори, который формально является частью Южной Осетии, но его до начала войны контролировали грузины.

Россия заявляет, что мирный план не предусматривает вывода российских войск из этого региона.