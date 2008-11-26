Обама определился с кандидатурами министра обороны и главы разведки

Избранный президент США Барак Обама принял решения по кандидатурам на ключевые посты в сфере национальной безопасности в своей будущей администрации, включая посты главы Пентагона и директора национальной разведки, сообщают американские СМИ.

Обама как минимум на год оставляет на должности министра обороны США Роберта Гейтса, который, по данным источников, уже дал свое согласие остаться в кабинете нового президента.

"Это вопрос решенный", - сообщил телекомпании Эй-Би-Си источник, знакомый с процессом принятия решений по кандидатурам в будущем кабинете.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, бывший глава Европейского командования ВС США генерал морской пехоты США в отставке Джеймс Джонс, по решению Обамы, станет советником президента США по национальной безопасности.

Также Обама на должность директора национальной разведки США - руководителя всего "разведывательного сообщества" Штатов, состоящего из 16 спецслужб, - назначит бывшего главу Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала в отставке Дэнниса Блэра.

Нынешний советник избранного президента по национальной безопасности Сюзан Райс станет постоянным представителем США при ООН.

Ожидается, что Обама объявит о всех назначениях в сфере национальной безопасности "в пакете" с объявлением о назначении сенатора-демократа и бывшей первой леди США Хиллари Клинтон госсекретарем США и сделает это сразу после праздника Дня благодарения, который отмечается в США в четверг, и следующего сразу за ним уикенда, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на американские СМИ.