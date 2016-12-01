НАТО не ищет конфронтации с Россией - Меркель

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 30 ноября, заявила, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, сообщает DW.

"НАТО не нужен враг... Мы выступаем за самозащиту - и ничего больше", - цитирует Меркель агентство Reuters

Читайте такжеЕС намерен создать собственный оборонный фонд - СМИ

Этими словами канцлер ответила на партийном мероприятии в Мюнстере на упрек одного из членов своей партии Христианско-демократический союз, который считал, что Североатлантический альянс является агрессивным. Меркель посоветовала поставить себя на место стран Балтии, которые являются членами ЕС и НАТО чувствуют угрозу с Востока. Если ничего не противопоставить российским действиям в Украине, это не вызовет "значительного уважения", считает канцлер.

По мнению Меркель, Европа должна защищать принцип, согласно которому каждая страна может сама определять, на кого ей ориентироваться. Канцлер ФРГ, которая происходит из бывшей ГДР, заявила, что не может нарушить этот принцип, поскольку "имела счастье немецкого единства". В то же время Меркель неоднократно высказывалась за сохранение контактов с Россией.