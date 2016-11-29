Die Presse: ЕС становится целью российской пропаганды

Об этом пишет Вольфганг Бём в статье "ЕС становится целью российской пропаганды", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Органы ЕС обеспокоены. Российская пропаганда использует трудное положение сообщества и нерешенные кризисы, чтобы усугубить их фальшивыми сообщениями. На прошлой неделе, в докладе, принятом значительным большинством, Европарламент предупредил о том, "что Россия прилагает усилия, чтобы сорвать процесс интеграции ЕС". Российская пропаганда направлена, прежде всего, на силы, настроенные против ЕС, в частности, правые партии и популистские силы.

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"Это попытка вбить клин между государствами-членами, а также между ЕС и США", - анализирует депутат Социал-демократической партии Австрии Ойген Фройнд, который принимал участие в подготовке доклада. Поле для воздействия возникло из-за миграционного кризиса, а также из-за существующего разрыва между восточноевропейскими и западноевропейскими государствами-членами. Доклад Европарламента, в котором речь также идет о пропаганде ИГ, предупреждает о "быстром распространении в Европе активности, исходящей от Кремля, в том числе дезинформационных и пропагандистских кампаниях, целью которых является сохранение и увеличение влияния России, а также ослабление и раскол ЕС". Прежде всего, речь идет о приближенных к Кремлю телеканале "Russia Today" и онлайн-службе новостей "Спутник", которые все чаще распространяют дезинформацию среди населения ЕС. Европейский парламент призывает к ужесточению правил.

"Нельзя отвечать на это контрпропагандой", - сказал Фройнд. Депутат Социал-демократической партии Австрии считает, что необходимо более внимательного наблюдать за действиями России и документировать их.

В качестве контрмеры, в общей дипломатической службе Комиссия ЕС создала команду для "стратегических коммуникаций на востоке" (East StratCom). Однако, там задействовано всего одиннадцать специалистов, которые собирают дезинформацию и разрабатывают коммуникационные контрстратегии. Поскольку небольшая команда должна заниматься не только российской пропагандой, она невероятно перегружена.

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"Продолжение холодной войны"

Постоянный мониторинг различных фальшивых сообщений в последние месяцы показывает, что российская пропаганда пытается усилить скептицизм из-за миграционного кризиса, а в Восточной Европе – создать настроения, направленные против Германии и НАТО. Особенно, в условиях украинского кризиса, [Россия] пытается манипулировать фактами и обвинить в разжигании конфликта Запад и ЕС. При этом, распространяются теории заговора, согласно которым американский миллиардер Джордж Сорос является вдохновителем антироссийской политики.

"Речь идет о продолжении применения методов и средств, которые были использованы во время холодной войны", - сказала польский депутат Европарламента и докладчик, Анна Фотыга. Ее анализ основан на информации западных разведывательных служб, согласно которой Россия намерена предпринять "действия по дестабилизации других государств". Дезинформация направлена на то, чтобы посеять хаос в ЕС и настроить страны ЕС друг против друга.

"Russia Today" ответила на обвинения, распространив в Интернете телевизионный комментарий редактора Ивана Родионова. Он считает, что европейский "истеблишмент" боится "потерять свободу мнения". Руководство ЕС сейчас пытается обвинить Россию в собственноручно созданных проблемах, - добавил он.