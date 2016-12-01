В США неизвестный открыл стрельбу: двое погибших

В результате стрельбы два человека погибли, шестеро получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Представитель полиции заявил, что инцидент произошел в среду, 30 ноября около 18:00 по местному времени.

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По его словам, в результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один умер в госпитале. Помимо этого, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

В полиции отметили, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Предполагается, что стрельба может быть местью за убийств, произошедшее в этом районе несколько дней назад.