Пистолет, из которого был ранен Рембо, продан за 430 тысяч евро

Аукционный дом Christie's заявил, что пистолет был продан за сумму, в семь раз превышающую изначальную оценку оружия, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Этот пистолет называют самым знаменитым в истории Франции. 10 июля 1873 года французский поэт Поль Верлен выстрелил из него в Рембо, который был на тот момент его любовником.

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Пара сильно поругалась в одном из отелей Брюсселя. Расстроенный Верлен дважды выстрелил в Рембо, которому было всего 18 лет, из пистолета Lefaucheux.

В результате поэт был ранен в запястье; вторая пуля попала в стену, а затем отрикошетила в дымоход.

Верлен после этого был приговорен к двум годам тюрьмы. Он вышел из тюрьмы лишь в 1875 году.

Рембо после ранения вернулся в родной город Шарлевиль на севере Франции, где закончил книгу "Одно лето в аду", ставшую одним из самых знаменитых его произведений.

Револьвер вернули в оружейный магазин в Брюсселе, где его ранее купил Верлен. Оружие находилось там до закрытия магазина в 1981 году.

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Рембо познакомился с Верленом в Париже, когда юноше было 17 лет. Верлен в то время был женат. Поэты пережили достаточно бурный роман на фоне злоупотребления абсентом. Ранение Рембо фактически стало концом их отношений.

Рембо умер в 1891 году в Марселе в возрасте 37 лет. Он перенес онкологическое заболевание. Поэта похоронили в родном городе Шарлевиле.

Верлен умер в 1896 году от воспаления легких на 52-м году жизни.